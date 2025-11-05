Pampasan Jurutera Perisian in Pittsburgh Area di Smith+Nephew berjumlah $126K seyear untuk Software Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Pittsburgh Area berjumlah $125K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Smith+Nephew. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
