Pampasan Jurutera Perisian in Minneapolis-St. Paul Area di SmartThings berkisar dari $109K seyear untuk Software Engineer hingga $192K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Minneapolis-St. Paul Area berjumlah $151K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SmartThings. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
