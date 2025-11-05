Direktori Syarikat
Smartsheet
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Greater Seattle Area

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Greater Seattle Area di Smartsheet berjumlah $365K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Smartsheet. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
Jumlah setahun
$365K
Tahap
L6
Asas
$210K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$35K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
21 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (8.50% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Smartsheet in Greater Seattle Area berada pada jumlah pampasan tahunan $468,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Smartsheet untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Greater Seattle Area ialah $350,000.

