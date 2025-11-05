Pampasan Jurutera Perisian in India di Smartsheet berjumlah ₹5.48M seyear untuk Senior SE I. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹5.08M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Smartsheet. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)
34% diperoleh dalam 3rd-THN (8.50% suku tahunan)