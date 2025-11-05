Direktori Syarikat
Smartsheet Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru di Smartsheet berjumlah ₹5.48M seyear untuk Senior SE I. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹5.08M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Smartsheet. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
SE I
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (8.50% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Smartsheet in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹5,874,581. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Smartsheet untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru ialah ₹5,075,582.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Smartsheet

Sumber Lain