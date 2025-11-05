Smartsheet Jurutera Perisian Gaji di Edinburgh Metro Area

Pampasan Jurutera Perisian in Edinburgh Metro Area di Smartsheet berkisar dari £69.9K seyear untuk SE II hingga £160K seyear untuk Senior SE II. Pakej pampasan yearan median in Edinburgh Metro Area berjumlah £177K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Smartsheet. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap Tambah Komp Bandingkan Tahap

Penyerahan Gaji Terkini

Jadual Vesting Utama Alternatif 1 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan ) 33 % THN 1 33 % THN 2 34 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Smartsheet, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun: 33 % diperoleh dalam 1st - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 8.25 % suku tahunan )

34 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 8.50 % suku tahunan )

Apakah jadual vesting di Smartsheet ?

