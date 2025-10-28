Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in United States di Sleep Number berkisar dari $161K hingga $229K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sleep Number. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Purata Jumlah Pampasan
Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Sleep Number, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)