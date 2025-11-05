Direktori Syarikat
Slalom Build
Slalom Build Arkitek Penyelesaian Gaji di Greater Chicago Area

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in Greater Chicago Area di Slalom Build berjumlah $147K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Slalom Build. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Jumlah setahun
$147K
Tahap
L4
Asas
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Slalom Build?
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Slalom Build in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $189,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Slalom Build untuk peranan Arkitek Penyelesaian in Greater Chicago Area ialah $160,000.

