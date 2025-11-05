Pampasan Jurutera Perisian in Greater Toronto Area di Slalom Build berkisar dari CA$98.9K seyear untuk Engineer hingga CA$129K seyear untuk Senior Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Toronto Area berjumlah CA$108K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Slalom Build. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
