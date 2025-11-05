Direktori Syarikat
Slalom Build
Slalom Build Jurutera Perisian Gaji di Greater Chicago Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area di Slalom Build berkisar dari $97.4K seyear untuk Engineer hingga $189K seyear untuk Senior Architect. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $140K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Slalom Build. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer
(Tahap Permulaan)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Slalom Build?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Slalom Build in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $188,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Slalom Build untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area ialah $129,000.

