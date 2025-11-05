Pampasan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area di Slalom Build berkisar dari $97.4K seyear untuk Engineer hingga $189K seyear untuk Senior Architect. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $140K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Slalom Build. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
