Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Slalom Build berkisar dari CA$101K seyear untuk Engineer hingga CA$139K seyear untuk Architect. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$109K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Slalom Build. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
