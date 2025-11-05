Direktori Syarikat
Slalom Build
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Canada

Slalom Build Jurutera Perisian Gaji di Canada

Pampasan Jurutera Perisian in Canada di Slalom Build berkisar dari CA$101K seyear untuk Engineer hingga CA$139K seyear untuk Architect. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$109K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Slalom Build. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer
(Tahap Permulaan)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Slalom Build?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Slalom Build in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$138,592. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Slalom Build untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$111,388.

Sumber Lain