
Skydio Pengurus Produk Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in San Francisco Bay Area di Skydio berjumlah $170K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Skydio. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Skydio
Product Manager
San Francisco, CA
Jumlah setahun
$170K
Tahap
L4
Asas
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Skydio, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Skydio in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $339,213. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Skydio untuk peranan Pengurus Produk in San Francisco Bay Area ialah $175,000.

