Skai Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Israel di Skai berjumlah ₪334K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Skai. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Pakej Median
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
₪334K
Tahap
L3
Asas
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Skai in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪509,197. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Skai untuk peranan Jurutera Perisian in Israel ialah ₪380,236.

