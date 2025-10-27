Direktori Syarikat
SIX
  Gaji
  Penganalisis Keselamatan Siber

  Semua Gaji Penganalisis Keselamatan Siber

SIX Penganalisis Keselamatan Siber Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Keselamatan Siber median di SIX berjumlah CHF 85.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SIX. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Pakej Median
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Jumlah setahun
CHF 85.2K
Tahap
hidden
Asas
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di SIX berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 136,143. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SIX untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah CHF 85,193.

