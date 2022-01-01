Direktori Syarikat
Sinch
Sinch Gaji

Julat gaji Sinch adalah dari $6,466 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $138,375 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sinch. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $138K
Pereka Produk
Median $52.4K

Pereka UX

Perkhidmatan Pelanggan
$8.3K

Saintis Data
$114K
Pengurus Produk
$59.2K
Pengurus Projek
$6.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$83.6K
Arkitek Penyelesaian
$97.5K
Pengurus Program Teknikal
$55.8K
Penulis Teknikal
$113K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Sinch ialah Jurutera Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $138,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Sinch ialah $71,396.

