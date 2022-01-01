Direktori Syarikat
Similarweb Gaji

Gaji Similarweb berkisar dari $65,553 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $204,000 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Similarweb. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $111K

Jurutera Data

Saintis Data
Median $112K
Pengurus Produk
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Penganalisis Data
Median $65.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $133K
Penganalisis Perniagaan
$76.1K
Pereka Grafik
$96K
Perunding Pengurusan
$204K
Pemasaran
$77K
Pereka Produk
$201K
Jualan
$96.1K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Similarweb ialah Perunding Pengurusan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $204,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Similarweb ialah $100,412.

Sumber Lain