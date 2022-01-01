Direktori Syarikat
Silicon Labs
Silicon Labs Gaji

Julat gaji Silicon Labs adalah dari $50,868 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung bawah hingga $301,500 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Silicon Labs. Terakhir dikemas kini: 8/25/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $135K
Jurutera Perkakasan
Median $150K

Jurutera ASIC

Pembangunan Perniagaan
$194K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$94.5K
Pereka Produk
$89.7K
Pengurus Produk
$146K
Pengurus Projek
$221K
Jualan
$102K
Penganalisis Keselamatan Siber
$165K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$50.9K
Pengurus Program Teknikal
$302K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

33%

TAHUN 1

33%

TAHUN 2

33%

TAHUN 3

Jenis Saham
RSU

Di Silicon Labs, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:

  • 33% diberikan dalam 1st-TAHUN (33.00% tahunan)

  • 33% diberikan dalam 2nd-TAHUN (33.00% tahunan)

  • 33% diberikan dalam 3rd-TAHUN (33.00% tahunan)

Soalan Lazim

