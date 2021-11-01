Direktori Syarikat
Sigmoid
Sigmoid Gaji

Julat gaji Sigmoid adalah dari $22,403 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $70,369 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sigmoid. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $22.4K

Jurutera Data

Saintis Data
Median $38.9K
Penganalisis Data
$23K

Pengurus Sains Data
$65.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$70.4K
Soalan Lazim

Le rôle le mieux payé signalé chez Sigmoid est Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $70,369. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Sigmoid est de $38,939.

