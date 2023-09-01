Direktori Syarikat
Sigma Software
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Sigma Software Gaji

Julat gaji Sigma Software adalah dari $8,358 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $89,550 untuk Jurutera Awam di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sigma Software. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $79.9K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Awam
$89.6K
Pengurus Produk
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pengambilan Pekerja
$8.4K
Arkitek Penyelesaian
$62.4K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Sigma Software is Jurutera Awam at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $89,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sigma Software is $72,360.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Sigma Software

Syarikat Berkaitan

  • Google
  • Amazon
  • Roblox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain