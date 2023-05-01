Direktori Syarikat
Sight Machine
Sight Machine Gaji

Julat gaji Sight Machine adalah dari $137,685 dalam pampasan total tahunan untuk Arkitek Penyelesaian di hujung bawah hingga $205,800 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sight Machine. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perisian
$184K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$206K
Arkitek Penyelesaian
$138K

Soalan Lazim

A legmagasabb fizetésű szerep a Sight Machine-nél a Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level, évi $205,800 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Sight Machine-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $183,600.

