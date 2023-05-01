Sight Machine Gaji

Julat gaji Sight Machine adalah dari $137,685 dalam pampasan total tahunan untuk Arkitek Penyelesaian di hujung bawah hingga $205,800 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sight Machine . Terakhir dikemas kini: 8/22/2025