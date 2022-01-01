SiFive Gaji

Julat gaji SiFive adalah dari $61,777 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $198,990 untuk Jurutera Elektrik di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja SiFive . Terakhir dikemas kini: 8/22/2025