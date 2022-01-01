Direktori Syarikat
SiFive
SiFive Gaji

Julat gaji SiFive adalah dari $61,777 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $198,990 untuk Jurutera Elektrik di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja SiFive. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perkakasan
Median $79K
Jurutera Perisian
Median $61.8K
Jurutera Elektrik
$199K

Penulis Teknikal
$92.5K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
Options

Di SiFive, Options tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SiFive ialah Jurutera Elektrik at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $198,990. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di SiFive ialah $85,747.

