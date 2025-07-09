Direktori Syarikat
Siemens Plm Software
Siemens Plm Software Gaji

Julat gaji Siemens Plm Software adalah dari $45,792 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perkakasan di hujung bawah hingga $221,100 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Siemens Plm Software. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $120K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perkakasan
$45.8K
Jurutera Mekanikal
$65.3K

Pengurus Produk
$221K
Pengurus Program
$183K
Jualan
$159K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$204K
Arkitek Penyelesaian
$164K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Siemens Plm Software ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $221,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Siemens Plm Software ialah $161,308.

Sumber Lain