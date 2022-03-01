Direktori Syarikat
Shopmonkey
Shopmonkey Gaji

Gaji Shopmonkey berkisar dari $120,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $299,088 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shopmonkey. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Operasi Perniagaan
$176K
Pereka Produk
$121K
Jualan
$141K

Jurutera Perisian
$145K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$299K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Shopmonkey is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopmonkey is $145,270.

Sumber Lain