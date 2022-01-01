Direktori Syarikat
Shopee Gaji

Gaji Shopee berkisar dari $13,594 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat rendah hingga $231,746 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shopee. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera AI

Pengurus Produk
Median $74.9K
Penganalisis Data
Median $57K

Penganalisis Perniagaan
Median $75.8K
Pembangunan Perniagaan
Median $13.6K
Saintis Data
Median $91.2K
Pereka Produk
Median $49.1K
Pengurus Program Teknikal
Median $74.8K

Pengurus Projek Teknikal

Sumber Manusia
Median $54.8K
Penganalisis Kewangan
Median $60K
Pemasaran
Median $44.5K
Pengurus Projek
Median $38.7K
Perekrut
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Akauntan
$49.8K
Operasi Perniagaan
$46.9K
Pengurus Operasi Perniagaan
$44.7K
Jurutera Geologi
$174K
Pereka Grafik
$71.2K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$44.2K
Undang-undang
$98K
Jualan
$41.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$225K
Penyelidik UX
$102K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Shopee, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shopee ialah Jurutera Perisian at the Senior Expert Software Engineer level dengan jumlah pampasan tahunan $231,746. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shopee ialah $70,340.

