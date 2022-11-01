Direktori Syarikat
ShopBack Gaji

Gaji ShopBack berkisar dari $15,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penyelidik UX di peringkat rendah hingga $388,746 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ShopBack. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $54.4K
Pengurus Produk
Median $120K
Penganalisis Perniagaan
$44.3K

Pembangunan Perniagaan
$50.7K
Pemasaran
$49K
Pereka Produk
$74.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$389K
Penyelidik UX
$15.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

5%

THN 1

25%

THN 2

70%

THN 3

Di ShopBack, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 70% diperoleh dalam 3rd-THN (70.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ShopBack ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $388,746. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ShopBack ialah $52,503.

