Shop-Ware Gaji

Gaji Shop-Ware berkisar dari $93,253 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $139,300 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shop-Ware. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Saintis Data
$93.3K
Pengurus Produk
$139K
Jurutera Perisian
Median $115K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Shop-Ware is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shop-Ware is $115,000.

