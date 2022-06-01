Direktori Syarikat
SHL
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

SHL Gaji

Gaji SHL berkisar dari $17,555 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $248,750 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas SHL. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $17.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $60.7K
Pemasaran
$249K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Produk
$47.7K
Jualan
$42.3K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SHL on Pemasaran at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $248,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SHL ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $47,739.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk SHL

Syarikat Berkaitan

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Infobip
  • Volt
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain