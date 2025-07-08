Direktori Syarikat
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Shipwire, a CEVA Logistics Company Gaji

Gaji median Shipwire, a CEVA Logistics Company ialah $223,875 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian . Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shipwire, a CEVA Logistics Company. Dikemas kini terakhir: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$224K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shipwire, a CEVA Logistics Company ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $223,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shipwire, a CEVA Logistics Company ialah $223,875.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Shipwire, a CEVA Logistics Company

Syarikat Berkaitan

  • Coinbase
  • Tesla
  • Dropbox
  • Snap
  • Microsoft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shipwire-a-ceva-logistics-company/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.