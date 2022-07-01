Direktori Syarikat
Shipwell
Shipwell Gaji

Gaji Shipwell berkisar dari $96,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shipwell. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $115K

Jurutera Perisian Backend

Kejayaan Pelanggan
$102K
Pengurus Sains Data
$201K

Pereka Produk
$96.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$161K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shipwell ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shipwell ialah $115,000.

