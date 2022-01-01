Direktori Syarikat
Shipt
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Shipt Gaji

Gaji Shipt berkisar dari $41,078 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $362,875 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shipt. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Jurutera Perisian Backend

Saintis Data
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Pengurus Produk
Median $147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pereka Produk
Median $110K

Pereka UX

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $195K
Akauntan
$128K
Penganalisis Perniagaan
$76.9K
Khidmat Pelanggan
$41.1K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $88.2K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$201K
Pengurus Program
$167K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $170K
Arkitek Penyelesaian
$99.1K
Pengurus Program Teknikal
$121K
Penyelidik UX
$162K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shipt ialah Saintis Data at the L5 level dengan jumlah pampasan tahunan $362,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shipt ialah $152,898.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Shipt

Syarikat Berkaitan

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain