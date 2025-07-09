Shiprocket Gaji

Gaji Shiprocket berkisar dari $6,676 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $65,083 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shiprocket . Dikemas kini terakhir: 9/18/2025