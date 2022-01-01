Direktori Syarikat
Shippo Gaji

Gaji Shippo berkisar dari $94,525 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $326,360 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shippo. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $180K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $220K
Operasi Perniagaan
$326K

Pengurus Operasi Perniagaan
$198K
Undang-undang
$171K
Pereka Produk
$196K
Pengurus Produk
$196K
Perekrut
$94.5K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Shippo, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shippo ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $326,360. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shippo ialah $196,015.

