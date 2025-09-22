Direktori Syarikat
Shiftsmart
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Shiftsmart Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Shiftsmart berjumlah $225K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Shiftsmart. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$225K
Tahap
-
Asas
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Shiftsmart?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Jurutera Perisian в Shiftsmart in United States составляет $375,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shiftsmart для позиции Jurutera Perisian in United States составляет $175,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Shiftsmart

Syarikat Berkaitan

  • Pluralsight
  • Juniper Square
  • BlueVine
  • VTS
  • FareHarbor
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain