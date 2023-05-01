Direktori Syarikat
ShiftKey
ShiftKey Gaji

Gaji ShiftKey berkisar dari $73,975 dalam jumlah pampasan setahun untuk Cybersecurity Analyst di peringkat rendah hingga $176,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ShiftKey. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Jurutera Perisian
Median $115K
Pereka Produk
Median $165K

Pereka UX

Pengurus Produk
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ShiftKey ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $176,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ShiftKey ialah $140,000.

