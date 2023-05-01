ShiftKey Gaji

Gaji ShiftKey berkisar dari $73,975 dalam jumlah pampasan setahun untuk Cybersecurity Analyst di peringkat rendah hingga $176,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ShiftKey . Dikemas kini terakhir: 10/25/2025