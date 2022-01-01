Direktori Syarikat
Shield AI
Shield AI Gaji

Gaji Shield AI berkisar dari $100,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perkakasan di peringkat rendah hingga $391,950 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat tinggi.

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Jurutera Perkakasan
Median $100K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $289K

Jurutera Aeroangkasa
$166K
Pengurus Operasi Perniagaan
$392K
Pembangunan Perniagaan
$130K
Saintis Data
$382K
Jurutera Mekanikal
$105K
Pengurus Produk
$182K
Perekrut
$161K
Pengurus Program Teknikal
$182K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Shield AI, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shield AI ialah Pengurus Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $391,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shield AI ialah $165,408.

