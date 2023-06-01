Shibumi Gaji

Gaji Shibumi berkisar dari $85,425 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $298,500 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shibumi . Dikemas kini terakhir: 11/30/2025