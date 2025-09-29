Direktori Syarikat
Servus Credit Union
Servus Credit Union Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di Servus Credit Union berjumlah CA$152K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Servus Credit Union. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Pakej Median
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Jumlah setahun
CA$152K
Tahap
L3
Asas
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$20.3K
Tahun di syarikat
10 Tahun
Tahun pengalaman
13 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Servus Credit Union?

CA$226K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Servus Credit Union in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$207,329. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Servus Credit Union untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$152,349.

