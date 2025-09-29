Pampasan Jurutera Perisian in United States di ServiceTitan berkisar dari $247K seyear untuk Senior Software Engineer I hingga $200K seyear untuk Senior Software Engineer II. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $226K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceTitan. Kemaskini terakhir: 9/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceTitan, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
