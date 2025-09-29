Pampasan Jualan in United States di ServiceTitan berjumlah $215K seyear untuk Sales. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $200K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceTitan. Kemaskini terakhir: 9/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Sales
$208K
$177K
$1K
$30K
Senior Sales I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales III
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceTitan, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)