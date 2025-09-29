Direktori Syarikat
ServiceTitan
ServiceTitan Pengurus Projek Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in United States di ServiceTitan berkisar dari $92.1K hingga $129K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceTitan. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

$99.9K - $121K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$92.1K$99.9K$121K$129K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di ServiceTitan, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Самый высокий пакет вознаграждения для Pengurus Projek в ServiceTitan in United States составляет $128,760 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ServiceTitan для позиции Pengurus Projek in United States составляет $92,130.

