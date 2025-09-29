ServiceNow Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India di ServiceNow berkisar dari ₹102K seyear untuk M3 hingga ₹175K seyear untuk M5. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹114K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceNow. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus M2 Dev Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- M3 Dev Manager ₹102K ₹57.6K ₹37.9K ₹7K M4 Dev Sr. Manager ₹127K ₹77.2K ₹36.5K ₹13.5K M5 Dev Director ₹175K ₹90.7K ₹72.1K ₹12K Lihat 1 Lebih Tahap

Penyerahan Gaji Terkini

Jadual Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan ) 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

Apakah jadual vesting di ServiceNow ?

