Direktori Syarikat
ServiceNow
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

ServiceNow Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India di ServiceNow berkisar dari ₹102K seyear untuk M3 hingga ₹175K seyear untuk M5. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹114K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceNow. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
M2
Dev Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
Dev Manager
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
Dev Sr. Manager
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
Dev Director
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Lihat 1 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

₹160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹30K+ (kadang kala ₹300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Kejuruteraan Perisian at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹174,772. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Pengurus Kejuruteraan Perisian role in India is ₹123,398.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ServiceNow

Syarikat Berkaitan

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain