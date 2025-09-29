Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India di ServiceNow berkisar dari ₹102K seyear untuk M3 hingga ₹175K seyear untuk M5. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹114K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceNow. Kemaskini terakhir: 9/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
