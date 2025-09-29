Direktori Syarikat
ServiceNow
  • Gaji
  • Pengurus Operasi Perniagaan

  • Semua Gaji Pengurus Operasi Perniagaan

ServiceNow Pengurus Operasi Perniagaan Gaji

Pakej pampasan Pengurus Operasi Perniagaan median di ServiceNow berjumlah $439K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceNow. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Pakej Median
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Jumlah setahun
$439K
Tahap
IC5
Asas
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonus
$44K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
18 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ServiceNow?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Operasi Perniagaan di ServiceNow berada pada jumlah pampasan tahunan $517,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ServiceNow untuk peranan Pengurus Operasi Perniagaan ialah $386,500.

