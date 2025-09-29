Direktori Syarikat
ServiceNow
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Akauntan

  • Semua Gaji Akauntan

ServiceNow Akauntan Gaji

Purata jumlah pampasan Akauntan in United States di ServiceNow berkisar dari $99.6K hingga $142K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ServiceNow. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

$113K - $128K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$99.6K$113K$128K$142K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Akauntan penyerahans di ServiceNow untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Akauntan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Technical Accountant

Soalan Lazim

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Akauntan w ServiceNow in United States wynosi rocznie $141,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ServiceNow dla stanowiska Akauntan in United States wynosi $99,600.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ServiceNow

Syarikat Berkaitan

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain