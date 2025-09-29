Direktori Syarikat
Service NSW
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Service NSW Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Australia di Service NSW berjumlah A$135K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Service NSW. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Pakej Median
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Jumlah setahun
A$135K
Tahap
Senior
Asas
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Service NSW?

A$249K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan A$46.7K+ (kadang kala A$467K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Service NSW in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$157,556. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Service NSW untuk peranan Jurutera Perisian in Australia ialah A$124,050.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Service NSW

Syarikat Berkaitan

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • Snap
  • DoorDash
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain