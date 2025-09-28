Direktori Syarikat
Sequoia
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Sequoia berjumlah ₹2.93M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sequoia.

Pakej Median
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.93M
Tahap
SDE 2
Asas
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sequoia?

₹13.95M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.61M+ (kadang kala ₹26.15M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Jurutera Perisian ni Sequoia in India joko ni apapọ isanwo ọdun ti ₹4,062,728. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Sequoia fun ipa Jurutera Perisian in India ni ₹2,802,709.

Sumber Lain