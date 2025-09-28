Direktori Syarikat
Sequoia
Sequoia Sumber Manusia Gaji

Pakej pampasan Sumber Manusia median in United States di Sequoia berjumlah $235K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sequoia. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Jumlah setahun
$235K
Tahap
Senior
Asas
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Sequoia?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di Sequoia in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $302,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sequoia untuk peranan Sumber Manusia in United States ialah $235,000.

Sumber Lain