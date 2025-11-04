Direktori Syarikat
Sendbird
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jualan

  • Semua Gaji Jualan

Sendbird Jualan Gaji

Purata jumlah pampasan Jualan in India di Sendbird berkisar dari ₹5.73M hingga ₹8.17M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sendbird. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹6.56M - ₹7.68M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Jualan penyerahans di Sendbird untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Sendbird, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jualan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di Sendbird in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹8,168,741. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sendbird untuk peranan Jualan in India ialah ₹5,725,100.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Sendbird

Syarikat Berkaitan

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain