Sendbird Ahli Teknologi Maklumat (TM) Gaji

Purata jumlah pampasan Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Sendbird berkisar dari ₩41.81M hingga ₩57.06M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Sendbird. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Purata Jumlah Pampasan

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Sendbird, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Sendbird berada pada jumlah pampasan tahunan ₩57,063,840. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sendbird untuk peranan Ahli Teknologi Maklumat (TM) ialah ₩41,814,021.

