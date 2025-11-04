Direktori Syarikat
Senao Networks
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Senao Networks Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Taiwan di Senao Networks berjumlah NT$794K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Senao Networks. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Jumlah setahun
NT$794K
Tahap
hidden
Asas
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Senao Networks in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$1,416,754. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Senao Networks untuk peranan Jurutera Perisian in Taiwan ialah NT$793,903.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Senao Networks

Syarikat Berkaitan

  • Myntra
  • Jio
  • LG Ads
  • StarLeaf
  • Sopra Steria
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain