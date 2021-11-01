Direktori Syarikat
Sempra
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Sempra Gaji

Gaji Sempra berkisar dari $87,636 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $223,875 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Sempra. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Akauntan
$135K
Penganalisis Perniagaan
$119K
Penganalisis Data
$87.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Jurutera Elektrik
$108K
Jurutera Mekanikal
$224K
Pengurus Projek
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Jurutera Perisian
$124K
Pengurus Program Teknikal
$181K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Sempra ialah Jurutera Mekanikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $223,875. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Sempra ialah $123,970.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Sempra

Syarikat Berkaitan

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain